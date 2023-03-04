Шихова Васса Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1862 ст.
Сын: Шихов Василий Севастьянович
Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович
Рождение ребёнка
01.11.1863
Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шихов Прохор Севастьянович
Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Севастьяновна
Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шихов Степан Севастьянович
Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно