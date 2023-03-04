Шихова Васса Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Васса Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1862 ст.

Сын: Шихов Василий Севастьянович

Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Шихов Ион Севастьянович

Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Шихов Прохор Севастьянович

Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Севастьяновна

Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шихов Степан Севастьянович

Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Севастьян Максимович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
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