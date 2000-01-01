Шихов Ион Севастьянович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения01.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1863
Отец: Шихов Севастьян Максимович
Мать: Шихова Васса Моисеева
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
08.02.1889
Жена: Шихова Ульяна Фокина
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
12.11.1889
Сын: Шихов Иван Ионович
Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
28.09.1890
Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
28.06.1894
Сын: Шихов Павел Ионович
Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Шихова Анна Ионовна
Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
05.01.1901
Дочь: Татьяна Ионовна
Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
07.07.1904
Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно