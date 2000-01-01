Шихов Ион Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Ион Севастьянович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

01.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1863

Отец: Шихов Севастьян Максимович

Мать: Шихова Васса Моисеева

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
08.02.1889

Жена: Шихова Ульяна Фокина

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Шихов Иван Ионович

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Шихов Харитон Ионович

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
28.06.1894

Сын: Шихов Павел Ионович

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Шихова Анна Ионовна

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
05.01.1901

Дочь: Татьяна Ионовна

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Шихов Василий Ионович

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Фокина

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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