Шихова Ульяна Фокина
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1889
Рождение ребёнка
12.11.1889
Сын: Шихов Иван Ионович
Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович
Рождение ребёнка
28.09.1890
Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович
Рождение ребёнка
28.06.1894
Сын: Шихов Павел Ионович
Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Шихова Анна Ионовна
Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович
Рождение ребёнка
05.01.1901
Дочь: (Шихова) Татьяна Ионовна
Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович
Рождение ребёнка
07.07.1904
Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович
Смерть
Неизвестно