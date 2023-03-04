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Шихова Ульяна Фокина

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.02.1889

Муж: Шихов Ион Севастьянович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Шихов Иван Ионович

Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Шихов Харитон Ионович

Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1894

Сын: Шихов Павел Ионович

Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Шихова Анна Ионовна

Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1901

Дочь: (Шихова) Татьяна Ионовна

Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Шихов Василий Ионович

Отец ребёнка: Шихов Ион Севастьянович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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