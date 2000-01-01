Шихова (?) Агрипина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1885
Дочь: Евдокия Севастьяновна
Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
18.09.1894
д. Репные (Репинская)
2 брак, вдова Севастьяна Шихова
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
1 брак
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)