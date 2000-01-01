Шихова (?) Агрипина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Агрипина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1885

Дочь: Евдокия Севастьяновна

Отец ребёнка: Шихов Севастьян Максимович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
18.09.1894

Муж: Шихов Матвей Филиппович

д. Репные (Репинская)
2 брак, вдова Севастьяна Шихова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Севастьян Максимович

д. Репные (Репинская)
1 брак
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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