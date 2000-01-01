Шихова (?) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шихов Севастьян Максимович
Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шихов Пахтюлей Максимович
Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
13.08.1856
Дочь: Васса Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
24.08.1862
Дочь: Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно