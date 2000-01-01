Шихова (?) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (?) Татьяна Павловна

Шихова (?) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шихов Севастьян Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шихов Никита Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шихов Пахтюлей Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шихов Борис Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
13.08.1856

Дочь: Васса Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
24.08.1862

Дочь: Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Максим Яковлевич

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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