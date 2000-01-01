Шихов Максим Яковлевич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Шихов Яков Гаврилович
Мать: Шихова Акилина Осиповна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шихов Севастьян Максимович
Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шихов Пахтюлей Максимович
Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
13.08.1856
Дочь: Васса Максимовна
Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
24.08.1862
Дочь: Наталия Максимовна
Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Татьяна Павловна
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно