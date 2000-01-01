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Шихов Максим Яковлевич

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шихов Яков Гаврилович

Мать: Шихова Акилина Осиповна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шихов Севастьян Максимович

Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шихов Никита Максимович

Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шихов Пахтюлей Максимович

Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шихов Борис Максимович

Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
13.08.1856

Дочь: Васса Максимовна

Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
24.08.1862

Дочь: Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Татьяна Павловна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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