Шихова (?) Акилина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Шихов Яков Гаврилович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1858
д. Репные (Репинская)