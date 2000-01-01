Шихова (?) Акилина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Акилина Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шихов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Шихов Яков Гаврилович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Яков Гаврилович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1858
д. Репные (Репинская)
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