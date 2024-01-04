Леванюк Парфен Иванович
Место рожденияГродненская губерния Брестский уезд
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Леванюк Иван
Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
1890
Сын: Леванюк Каллистрат Парфенович
Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна
Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
1896
Сын: Леванюк Евдоким Парфенович
Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Леванюк Андрей Парфенович
Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна
д. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость
Рождение ребёнка
24.06.1901
Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна
Рождение ребёнка
03.01.1904
Дочь: Леванюк Мелания Елена Парфеновна
Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Наталья Парфеновна
Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна
Рождение ребёнка
02.07.1909
Сын: Леванюк Прокопий Парфенович
Мать ребёнка: Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леванюк Геннадий Парфенович
Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леванюк Пелагея Парфеновна
Мать ребёнка: Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Ивановна
Смерть
Неизвестно