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Леванюк Парфен Иванович

Место рождения

Гродненская губерния Брестский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Леванюк Иван

Мать: не указана

Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Леванюк Каллистрат Парфенович

Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна

Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Леванюк Евдоким Парфенович

Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Леванюк Андрей Парфенович

Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна

д. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость
Рождение ребёнка
24.06.1901

Сын: Леванюк Борис Парфенович

Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Леванюк Мелания Елена Парфеновна

Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Наталья Парфеновна

Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.07.1909

Сын: Леванюк Прокопий Парфенович

Мать ребёнка: Фёкла Ивановна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Леванюк Иван Парфенович

Мать ребёнка: Фёкла Ивановна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличук Ксения Деомидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леванюк Геннадий Парфенович

Мать ребёнка: Павличук Ксения Деомидовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леванюк Пелагея Парфеновна

Мать ребёнка: Фёкла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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