Павличук Ксения Деомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павличук Деомид
Рождение ребёнка
1890
Сын: Леванюк Каллистрат Парфенович
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
1896
Сын: Леванюк Евдоким Парфенович
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Леванюк Андрей Парфенович
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
д. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость
Рождение ребёнка
24.06.1901
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1904
Дочь: Леванюк Мелания Елена Парфеновна
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Наталья Парфеновна
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леванюк Геннадий Парфенович
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Смерть
Неизвестно