Павличук Ксения Деомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павличук Ксения Деомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павличук Деомид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Леванюк Каллистрат Парфенович

Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович

Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Леванюк Евдоким Парфенович

Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Леванюк Андрей Парфенович

Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович

д. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость
Рождение ребёнка
24.06.1901

Сын: Леванюк Борис Парфенович

Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Леванюк Мелания Елена Парфеновна

Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Наталья Парфеновна

Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леванюк Парфен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леванюк Геннадий Парфенович

Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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