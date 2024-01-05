Леванюк Каллистрат Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванюк Каллистрат Парфенович

Место рождения

Гродненская губерния Брестский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Леванюк Парфен Иванович

Мать: Павличук Ксения Деомидовна

Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Леванюк Василий Каллистратович

Мать ребёнка: Ефросинья Никитична

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Каллистратовна

Мать ребёнка: Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Каллистратовна

Мать ребёнка: Ефросинья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Никитична

Смерть
Неизвестно
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