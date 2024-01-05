Леванюк Каллистрат Парфенович
Место рожденияГродненская губерния Брестский уезд
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Гродненская губерния Брестский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1917
Сын: Леванюк Василий Каллистратович
Мать ребёнка: Ефросинья Никитична
Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Каллистратовна
Мать ребёнка: Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Каллистратовна
Мать ребёнка: Ефросинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Никитична
Смерть
Неизвестно