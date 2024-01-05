Ефросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Леванюк Василий Каллистратович

Отец ребёнка: Леванюк Каллистрат Парфенович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Каллистратовна

Отец ребёнка: Леванюк Каллистрат Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Каллистратовна

Отец ребёнка: Леванюк Каллистрат Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леванюк Каллистрат Парфенович

Смерть
Неизвестно
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