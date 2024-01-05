Ефросинья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1917
Сын: Леванюк Василий Каллистратович
Отец ребёнка: Леванюк Каллистрат Парфенович
Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Каллистратовна
Отец ребёнка: Леванюк Каллистрат Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Каллистратовна
Отец ребёнка: Леванюк Каллистрат Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно