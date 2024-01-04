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Леванюк Андрей Парфенович

Место рождения

д. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость

Дата рождения

20.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1898

Отец: Леванюк Парфен Иванович

Мать: Павлючук Павличук Ксения Деомидовна

д. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость
Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Леванюк Августа Андреевна

Мать ребёнка: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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