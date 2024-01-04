Леванюк Андрей Парфенович
Место рожденияд. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость
Дата рождения20.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1898
д. Новосёлки Тобольская губерния Ишимский уезд Малышинская волость
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Леванюк Августа Андреевна
Мать ребёнка: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна
Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно