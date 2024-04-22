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Апарина Ефросинья Андреевна

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Место рождения

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Леванюк Андрей Парфенович

Мать: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1999
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