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Леванюк Ольга Андреевна
Леванюк Ольга Андреевна
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Древо
Место рождения
Новоселки
, Голышмановский, Тюменская область
Дата рождения
1935
Дата смерти
1939
Пол
Женский
Отец
Леванюк Андрей Парфенович
1898 г.р.
Мать
Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Леванюк Андрей Парфенович
Мать:
Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна
Новоселки
, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1939
Новоселки
, Голышмановский, Тюменская область
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