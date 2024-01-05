Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1909
Сын: Леванюк Прокопий Парфенович
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леванюк Пелагея Парфеновна
Отец ребёнка: Леванюк Парфен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно