Леванюк Пелагея Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванюк Пелагея Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леванюк Парфен Иванович

Мать: Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Волчек Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчек Мария Васильевна

Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчек Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчек Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леванюк Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчек Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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