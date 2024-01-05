Леванюк Пелагея Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леванюк Парфен Иванович
Мать: Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Волчек Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчек Мария Васильевна
Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчек Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчек Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Волчек Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно