Волчек Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения24.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909
Рождение ребёнка
1950
Сын: Волчек Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчек Мария Васильевна
Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчек Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчек Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно