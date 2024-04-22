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Волчек Василий Степанович

Место рождения

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

24.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909

Отец: Волчек Степан Васильевич

Мать: Дацкевич Степанида Анисимовна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Волчек Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчек Мария Васильевна

Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчек Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчек Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Леванюк Пелагея Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леванюк Пелагея Парфеновна

Смерть
Неизвестно
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