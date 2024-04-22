Дацкевич Степанида Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацкевич Степанида Анисимовна

Место рождения

Маковище, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дацкевич Анисим Гаврилович

Мать: не указана

Маковище, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Драчук Петр Осипович

Отец ребёнка: Драчук Осип Никифорович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.08.1900

Дочь: Драчук Фекла Осиповна

Отец ребёнка: Драчук Осип Никифорович

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.09.1902

Дочь: Волчек Ефросиния Степановна

Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Волчек Михаил Степанович

Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Волчек Василий Степанович

Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Волчек Иван Степанович

Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.02.1914

Дочь: Волчек Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1916

Дочь: Волчек Фекла Степановна

Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.08.1918

Сын: Иванюк Максим Акимович

Отец ребёнка: Иванюк Аким Андронович (Андреевич)

Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванюк Аким Андронович (Андреевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчук Осип Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчек Степан Васильевич

Смерть
1950
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