Дацкевич Степанида Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Дацкевич Анисим Гаврилович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Драчук Петр Осипович
Отец ребёнка: Драчук Осип Никифорович
Рождение ребёнка
19.08.1900
Дочь: Драчук Фекла Осиповна
Отец ребёнка: Драчук Осип Никифорович
Рождение ребёнка
25.09.1902
Дочь: Волчек Ефросиния Степановна
Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1905
Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1909
Сын: Волчек Василий Степанович
Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1912
Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1914
Дочь: Волчек Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1916
Дочь: Волчек Фекла Степановна
Отец ребёнка: Волчек Степан Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1918
Отец ребёнка: Иванюк Аким Андронович (Андреевич)
Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950