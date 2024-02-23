Иванюк Аким Андронович (Андреевич)
Место рожденияГродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иванюк Андрон (Андрей)
Мать: Пелагея Саввовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1895
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1898
Дочь: Иванюк Марианна Акимовна
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Иванюк Мария Акимовна
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1918
Мать ребёнка: Дацкевич Степанида Анисимовна
Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно