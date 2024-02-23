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Иванюк Аким Андронович (Андреевич)

Место рождения

Гродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иванюк Андрон (Андрей)

Мать: Пелагея Саввовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дацкевич Степанида Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Иванюк Кирилл Акимович

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Иванюк Корней Акимович

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1898

Дочь: Иванюк Марианна Акимовна

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Иванюк Мария Акимовна

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1918

Сын: Иванюк Максим Акимович

Мать ребёнка: Дацкевич Степанида Анисимовна

Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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