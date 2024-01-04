Пелагея Саввовна
Место рожденияГродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Гродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иванюк Аким Андронович (Андреевич)
Отец ребёнка: Иванюк Андрон (Андрей)
Гродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)
Смерть
Неизвестно
Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область