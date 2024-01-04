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Пелагея Саввовна

Место рождения

Гродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иванюк Аким Андронович (Андреевич)

Отец ребёнка: Иванюк Андрон (Андрей)

Гродненская губерния Бельский уезд Орлянская волость Рутка (рудненская сельская община)
Смерть
Неизвестно
Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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