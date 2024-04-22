Иванюк Максим Акимович
Место рождения
Дата рождения19.08.1918
Дата смерти30.05.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1918
Рождение ребёнка
20.09.1945
Дочь: Иванюк Мария Максимовна
Мать ребёнка: Леванюк Августа Андреевна
Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванюк Валентина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванюк Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1978