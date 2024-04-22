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Иванюк Максим Акимович

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Место рождения

Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

19.08.1918

Дата смерти

30.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1918

Отец: Иванюк Аким Андронович (Андреевич)

Мать: Дацкевич Степанида Анисимовна

Новоберезовка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.09.1945

Дочь: Иванюк Мария Максимовна

Мать ребёнка: Леванюк Августа Андреевна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванюк Валентина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванюк Надежда Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванюк Максим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванюк Максим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванюк Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леванюк Августа Андреевна

Смерть
30.05.1978
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