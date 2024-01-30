Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
08.02.1843 ст.
Дочь: Коренек Марфа Степановна
Мать ребёнка: Лисовская Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Жук (Лисовская) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Лисовская Мавра Григорьевна
Исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
Неизвестно