Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовский Евстихей (Елисей) Исакович

Мать: Лисовская ...

Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Лисовская Мавра Григорьевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1843 ст.

Дочь: Коренек Марфа Степановна

Мать ребёнка: Лисовская Мавра Григорьевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Жук (Лисовская) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Лисовская Мавра Григорьевна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
Неизвестно

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