Лисовский Евстихей (Елисей) Исакович
Место рождения
Дата рожденияС 1787 по 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1787 по 1788
Дата рождения исходя из возраста в Исповедальной ведомости 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Мать ребёнка: Лисовская ...
Предположительно, исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)
Мать ребёнка: Лисовская ...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисовская ...
Смерть
Неизвестно