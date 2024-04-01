Лисовский Евстихей (Елисей) Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Евстихей (Елисей) Исакович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

С 1787 по 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
С 1787 по 1788

Отец: Лисовский Исак Есипович (Иосифович)

Мать: Лисовская Агафья Ивановна

Очкино, Сумська область
Дата рождения исходя из возраста в Исповедальной ведомости 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Мать ребёнка: Лисовская ...

Предположительно, исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Мать ребёнка: Лисовская ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовская ...

Смерть
Неизвестно
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