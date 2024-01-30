Лисовская ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Отец ребёнка: Лисовский Евстихей Исакович
Предположительно, исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)
Отец ребёнка: Лисовский Евстихей Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно