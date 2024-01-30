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Лисовская ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Отец ребёнка: Лисовский Евстихей Исакович

Предположительно, исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Отец ребёнка: Лисовский Евстихей Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Евстихей Исакович

Смерть
Неизвестно
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