Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиОколо 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Предположительно, исходя из дат рождения известных детей.
Бракосочетание
До 1860
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.
Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.
Дочь: (Лисовская) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.
Сын: Лисовский Феодосий Иванович
Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна
Рождение ребёнка
22.04.1868 ст.
Сын: Лисовский Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.
Дочь: Жорова (Лисовская) Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна
Смерть
Около 1877
В метрических книгах записи о смерти не была найдено. В метрических книгах была найдена запись, что его жена Марфа умерла в 1877 году. В записи она не указана, как вдова, так что Иван умер после смер... Показать все