Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Около 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Лисовский Евстихей (Елисей) Исакович

Мать: Лисовская ...

Предположительно, исходя из дат рождения известных детей.
Бракосочетание
До 1860

Жена: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.

Сын: Лисовский Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.

Дочь: (Лисовская) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.

Сын: Лисовский Феодосий Иванович

Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
22.04.1868 ст.

Сын: Лисовский Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.

Дочь: Жорова (Лисовская) Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Очкино, Сумська область
Смерть
Около 1877
Очкино, Сумська область
В метрических книгах записи о смерти не была найдено. В метрических книгах была найдена запись, что его жена Марфа умерла в 1877 году. В записи она не указана, как вдова, так что Иван умер после смер... Показать все

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