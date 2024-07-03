Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиОколо 11.03.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Исходя из возраста в записи о смерти. Марфа Климентьевна Лисовская упоминается восприемницей у детей Сергей Климентьевича Жорова. Скорее всего, является его родной сестрой.
Бракосочетание
До 1860
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.
Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.
Дочь: (Лисовская) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Восприемник
13.09.1863 ст.
Являлась крёстной матерью своему племяннику - Жорову Корнилию (Корнею) Сергеевичу.
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.
Сын: Лисовский Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Рождение ребёнка
22.04.1868 ст.
Сын: Лисовский Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.
Дочь: Жорова (Лисовская) Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)
Восприемник
22.08.1871 ст.
Являлась крёстной матерью своей племяннице - Кабанцевой (Жоровой) Наталье Сергеевне.
Восприемник
28.06.1874 ст.
Являлась восприемницей своей племяннице - (Жоровой) Соломонии Сергеевне.
Смерть
Около 11.03.1877 ст.
Причина смерти: грудная болезнь. По воспоминаниям и рассказам Спициной (Жоровой) Фаины, родители Евфросинии Ивановны умерли, когда ей было 3 года. Но согласно даже смерти, Евфросинии было не 3 года, а... Показать все
Похороны
13.03.1877 ст.
Похоронена на общем кладбище.