Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Около 11.03.1877 ст.

Пол

Женский

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Место
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Рождение
Около 1834

Отец: Жоров Климентий Софоньевич

Мать: Жорова Сигклитикия Ивановна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти. Марфа Климентьевна Лисовская упоминается восприемницей у детей Сергей Климентьевича Жорова. Скорее всего, является его родной сестрой.
Бракосочетание
До 1860

Муж: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.

Сын: Лисовский Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.

Дочь: (Лисовская) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Восприемник
13.09.1863 ст.
Очкино, Сумська область
Являлась крёстной матерью своему племяннику - Жорову Корнилию (Корнею) Сергеевичу.
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.

Сын: Лисовский Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
22.04.1868 ст.

Сын: Лисовский Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.

Дочь: Жорова (Лисовская) Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Восприемник
22.08.1871 ст.
Очкино, Сумська область
Являлась крёстной матерью своей племяннице - Кабанцевой (Жоровой) Наталье Сергеевне.
Восприемник
28.06.1874 ст.
Очкино, Сумська область
Являлась восприемницей своей племяннице - (Жоровой) Соломонии Сергеевне.
Смерть
Около 11.03.1877 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: грудная болезнь. По воспоминаниям и рассказам Спициной (Жоровой) Фаины, родители Евфросинии Ивановны умерли, когда ей было 3 года. Но согласно даже смерти, Евфросинии было не 3 года, а... Показать все
Похороны
13.03.1877 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.

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