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Лисовский Гавриил Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

22.04.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1868 ст.

Отец: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Мать: Лисовская (Жорова) Марфа Климентьевна

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовская Татьяна Корниловна

Крещение
22.04.1868 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники: Антоний Никитин Украинец и Васса Исидоровна дочь Шишова.
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.

Дочь: Ивановна (Лисовская) Елизавета Гаврииловна

Мать ребёнка: Лисовская Татьяна Корниловна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Сын: Лисовский Симон Гавриилович

Мать ребёнка: Лисовская Татьяна Корниловна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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