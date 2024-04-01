Лисовский Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения22.04.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.04.1868 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники: Антоний Никитин Украинец и Васса Исидоровна дочь Шишова.
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.
Дочь: Ивановна (Лисовская) Елизавета Гаврииловна
Мать ребёнка: Лисовская Татьяна Корниловна
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.
Сын: Лисовский Симон Гавриилович
Мать ребёнка: Лисовская Татьяна Корниловна
Смерть
Неизвестно