Ивановна (Лисовская) Елизавета Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1898 ст.
Крещение
05.09.1898 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники: Тимофей Титов Кривобок Евфросиния Ивановна Жоравлева.
Бракосочетание
28.02.1918
Муж: Иванов П...
Поручители по жениху: гражданин деревни Гутки Марк Базанов и Иван Базанов. По невесте: гражданин села Очкино Ольга Павлова Золотова и Аф. Демиденко.
Смерть
Неизвестно