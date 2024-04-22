Ивановна (Лисовская) Елизавета Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановна (Лисовская) Елизавета Гаврииловна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

05.09.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1898 ст.

Отец: Лисовский Гавриил Иванович

Мать: Лисовская Татьяна Корниловна

Очкино, Сумська область
Крещение
05.09.1898 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники: Тимофей Титов Кривобок Евфросиния Ивановна Жоравлева.
Бракосочетание
28.02.1918

Муж: Иванов П...

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: гражданин деревни Гутки Марк Базанов и Иван Базанов. По невесте: гражданин села Очкино Ольга Павлова Золотова и Аф. Демиденко.
Смерть
Неизвестно
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