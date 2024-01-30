Лисовская Татьяна Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.
Дочь: Ивановна (Лисовская) Елизавета Гаврииловна
Отец ребёнка: Лисовский Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.
Сын: Лисовский Симон Гавриилович
Отец ребёнка: Лисовский Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно