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Лисовская Татьяна Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.

Дочь: Ивановна (Лисовская) Елизавета Гаврииловна

Отец ребёнка: Лисовский Гавриил Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Сын: Лисовский Симон Гавриилович

Отец ребёнка: Лисовский Гавриил Иванович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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