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Лисовский Иосиф Иванович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

08.09.1860 ст.

Дата смерти

07.02.1913 ст.

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
08.09.1860 ст.

Отец: Лисовский Иван Евстихеевич (Елисеевич)

Мать: Лисовская Марфа Климентьевна

Очкино, Сумська область
Крещение
10.09.1860 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне помещика Коллежского советника Михаил Иосифовича Судиенко: Антоний Никитин сын Украинцев и Васса Исидоровна дочь Шишова.
Бракосочетание
06.05.1884 ст.

Жена: Лисовская Ксения Михайловна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьянин-собственник житель села Очкино Фёдор Емельянович Кисель, Панкратий Иванович Жоравлев. По невесте: крестьянин-собственник житель села Очкино Василий Иванович Шевченко.
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Дочь: Алексейцева Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Лисовская Ксения Михайловна

Очкино, Сумська область
Смерть
07.02.1913 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: скоропостижно.
Похороны
09.02.1913 ст.
Очкино, Сумська область
Приобщен не был. Похоронен священником и псаломщиком на общем кладбище.
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