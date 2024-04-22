Лисовский Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1860 ст.
Дата смерти07.02.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1860 ст.
Крещение
10.09.1860 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне помещика Коллежского советника Михаил Иосифовича Судиенко: Антоний Никитин сын Украинцев и Васса Исидоровна дочь Шишова.
Бракосочетание
06.05.1884 ст.
Поручители по жениху: крестьянин-собственник житель села Очкино Фёдор Емельянович Кисель, Панкратий Иванович Жоравлев. По невесте: крестьянин-собственник житель села Очкино Василий Иванович Шевченко.
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Дочь: Алексейцева Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Лисовская Ксения Михайловна
Смерть
07.02.1913 ст.
Причина смерти: скоропостижно.
Похороны
09.02.1913 ст.
Приобщен не был. Похоронен священником и псаломщиком на общем кладбище.