Лисовская (Ткаченкова) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
06.05.1884 ст.
Поручители по жениху: крестьянин-собственник житель села Очкино Фёдор Емельянович Кисель, Панкратий Иванович Жоравлев. По невесте: крестьянин-собственник житель села Очкино Василий Иванович Шевченко.
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Дочь: Алексейцева Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Лисовский Иосиф Иванович