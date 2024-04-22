Лисовская (Ткаченкова) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская (Ткаченкова) Ксения Михайловна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
06.05.1884 ст.

Муж: Лисовский Иосиф Иванович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьянин-собственник житель села Очкино Фёдор Емельянович Кисель, Панкратий Иванович Жоравлев. По невесте: крестьянин-собственник житель села Очкино Василий Иванович Шевченко.
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Дочь: Алексейцева Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Лисовский Иосиф Иванович

Очкино, Сумська область
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