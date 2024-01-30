Жук (Лисовская) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук (Лисовская) Анастасия Степановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Мать: Лисовская Мавра Григорьевна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1869 ст.

Муж: Жук Даниил Софоньевич

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху села Очкино крестьяне собственники: Софоний Яковлевич Жук и Петр Вуколович Котов. Поручители по невесте села Очкино крестьяне собственники: Ефрем Иванович Бобела и Иван Иванович Г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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