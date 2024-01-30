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Лисовская Мавра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1843 ст.

Дочь: Коренек Марфа Степановна

Отец ребёнка: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Жук (Лисовская) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
Неизвестно

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