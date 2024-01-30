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Коренек Марфа Степановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

08.02.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1843 ст.

Отец: Лисовский Степан Евстихеевич (Елисеевич)

Мать: Лисовская Мавра Григорьевна

Очкино, Сумська область
Крещение
09.02.1843 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники: села Очкино крестьянка того же помещика Судиенка Елизавета Силина дочь Малахова.
Место жительства
С 1861
Журавка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1861 ст.

Муж: Коренек Иван Маркович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху крестьяне помещика коллежского советника Михаила Иосифовича Судиенка, жители села Жоравки: Василий Дионисьев Погоняйченок и Петр Кириллович Кадобцов. По невесте поручители крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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