Коренек Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения08.02.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1843 ст.
Крещение
09.02.1843 ст.
Восприемники: села Очкино крестьянка того же помещика Судиенка Елизавета Силина дочь Малахова.
Место жительства
С 1861
Журавка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1861 ст.
Поручители по жениху крестьяне помещика коллежского советника Михаила Иосифовича Судиенка, жители села Жоравки: Василий Дионисьев Погоняйченок и Петр Кириллович Кадобцов. По невесте поручители крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно