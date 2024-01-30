Коренек Иван Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1861 ст.
Жена: Коренек Марфа Степановна
Очкино, Сумська область
Поручители по жениху крестьяне помещика коллежского советника Михаила Иосифовича Судиенка, жители села Жоравки: Василий Дионисьев Погоняйченок и Петр Кириллович Кадобцов. По невесте поручители крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно