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Коренек Иван Маркович

Место рождения

Журавка, Сумська область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Журавка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1861 ст.

Жена: Коренек Марфа Степановна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху крестьяне помещика коллежского советника Михаила Иосифовича Судиенка, жители села Жоравки: Василий Дионисьев Погоняйченок и Петр Кириллович Кадобцов. По невесте поручители крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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