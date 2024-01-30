Жук Даниил Софоньевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1869 ст.
Поручители по жениху села Очкино крестьяне собственники: Софоний Яковлевич Жук и Петр Вуколович Котов. Поручители по невесте села Очкино крестьяне собственники: Ефрем Иванович Бобела и Иван Иванович Г... Показать все
Смерть
Неизвестно