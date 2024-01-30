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Жук Даниил Софоньевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1869 ст.

Жена: Жук (Лисовская) Анастасия Степановна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху села Очкино крестьяне собственники: Софоний Яковлевич Жук и Петр Вуколович Котов. Поручители по невесте села Очкино крестьяне собственники: Ефрем Иванович Бобела и Иван Иванович Г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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