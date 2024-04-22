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Еремеев Николай Владимирович

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Место рождения

Коснары, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

?.11.1906

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1906

Отец: Еремеев Владимир Григорьевич

Мать: Еремеева Елена Дмитриевна

Коснары, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Образование
С 1920 по 1924
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
окончил Чебоксарскую среднюю школу II ступень
Работа или профессия
С ?.08.1925 по ?.06.1926
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
делопроизводитель-архивариус в Центральном архиве Чувашской АССР и ответственный секретарь областного совета общества "Долой неграмотность!" (ОДН)
Работа или профессия
С 1925
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
член профсоюза кино-фотоработников
Работа или профессия
С ?.06.1926 по ?.08.1930
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
заведующий эксплуатационным отделом треста "Чувашкино"
Работа или профессия
С 1927 по 1939
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
член ВЛКСМ, неоднократно избирался в руководящие органы комсомола
Работа или профессия
С ?.08.1930 по ?.07.1935
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
руководитель Чувашской областной киноорганизации ("Союзкино", "Востоккино", "Роскино", "Чувашкино")
Работа или профессия
С 1934 по 1935
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
глава Чебоксарского городского совета депутатов трудящихся
Работа или профессия
С ?.08.1935 по ?.01.1938
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
начальник эксплуатационного отдела Азово-Черноморского кинотреста ("Азчеркино")
Работа или профессия
С ?.01.1938 по ?.05.1940
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
заместитель управляющего в тресте "Ростоблкино"
Вступление в партию
?.04.1939
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
был принят в ряды Орджоникидзевским райкомом ВКП(б) г. Ростов-на-Дону партбилет №1317856
Работа или профессия
С ?.05.1940 по ?.07.1941
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
заместитель начальника Ростовского областного управления кинофикации
Работа или профессия
С ?.07.1941
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
начальник Ростовского областного управления кинофикации
Эвакуация
1941
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
вместе с Ростовским областным управлением кинофикации эвакуировался в г.Сальск - также в глубь страны было эвакуировано всё ценное кинооборудование (по окончании войны полностью реэвакуировано)
Рождение ребёнка
12.01.1942

Сын: Еремеев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Нарожных Калерия Даниловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Эвакуация
С 23.07.1942 по 19.01.1943
Покров, Дніпропетровська область
затем был эвакуирован вначале в г. Орджоникидзе, а затем в Грузинскую ССР, где работал в системе Управления кинофикации при Совете Народных комиссаров Грузинской ССР
Награда
14.04.1944
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
награждён Орденом Красной Звезды - за успешную работу в области советской кинематографии в дни Великой Отечественной войны Указ Президиума Верховного Совета СССР №217/45 от 14 апреля 1944 г.
Награда
?.11.1944
медаль "За оборону Кавказа"
Работа или профессия
С 1944 по 1947
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
член пленума Орджоникидзевского райкома и Ростовского горкома ВКП(б)
Награда
?.11.1945
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Образование
1947
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
окончил Вечерний университет марксизма-ленинизма (исторический факультет)
Работа или профессия
1947
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
был избран депутатом Ростовского областного совета трудящихся (по 174 Чертковскому избирательному округу)
Место жительства
Около ?.11.1948
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Университетский переулок, д.61, кв.66
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Нарожных Калерия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарожных Калерия Даниловна

Смерть
Около 1990
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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