Еремеев Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения?.11.1906
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1906
Образование
С 1920 по 1924
окончил Чебоксарскую среднюю школу II ступень
Работа или профессия
С ?.08.1925 по ?.06.1926
делопроизводитель-архивариус в Центральном архиве Чувашской АССР и ответственный секретарь областного совета общества "Долой неграмотность!" (ОДН)
Работа или профессия
С 1925
член профсоюза кино-фотоработников
Работа или профессия
С ?.06.1926 по ?.08.1930
заведующий эксплуатационным отделом треста "Чувашкино"
Работа или профессия
С 1927 по 1939
член ВЛКСМ, неоднократно избирался в руководящие органы комсомола
Работа или профессия
С ?.08.1930 по ?.07.1935
руководитель Чувашской областной киноорганизации ("Союзкино", "Востоккино", "Роскино", "Чувашкино")
Работа или профессия
С 1934 по 1935
глава Чебоксарского городского совета депутатов трудящихся
Работа или профессия
С ?.08.1935 по ?.01.1938
начальник эксплуатационного отдела Азово-Черноморского кинотреста ("Азчеркино")
Работа или профессия
С ?.01.1938 по ?.05.1940
заместитель управляющего в тресте "Ростоблкино"
Вступление в партию
?.04.1939
был принят в ряды Орджоникидзевским райкомом ВКП(б) г. Ростов-на-Дону партбилет №1317856
Работа или профессия
С ?.05.1940 по ?.07.1941
заместитель начальника Ростовского областного управления кинофикации
Работа или профессия
С ?.07.1941
начальник Ростовского областного управления кинофикации
Эвакуация
1941
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
вместе с Ростовским областным управлением кинофикации эвакуировался в г.Сальск - также в глубь страны было эвакуировано всё ценное кинооборудование (по окончании войны полностью реэвакуировано)
Рождение ребёнка
12.01.1942
Сын: Еремеев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Нарожных Калерия Даниловна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Эвакуация
С 23.07.1942 по 19.01.1943
Покров, Дніпропетровська область
затем был эвакуирован вначале в г. Орджоникидзе, а затем в Грузинскую ССР, где работал в системе Управления кинофикации при Совете Народных комиссаров Грузинской ССР
Награда
14.04.1944
награждён Орденом Красной Звезды - за успешную работу в области советской кинематографии в дни Великой Отечественной войны Указ Президиума Верховного Совета СССР №217/45 от 14 апреля 1944 г.
Награда
?.11.1944
медаль "За оборону Кавказа"
Работа или профессия
С 1944 по 1947
член пленума Орджоникидзевского райкома и Ростовского горкома ВКП(б)
Награда
?.11.1945
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Образование
1947
окончил Вечерний университет марксизма-ленинизма (исторический факультет)
Работа или профессия
1947
был избран депутатом Ростовского областного совета трудящихся (по 174 Чертковскому избирательному округу)
Место жительства
Около ?.11.1948
Университетский переулок, д.61, кв.66
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Нарожных Калерия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990