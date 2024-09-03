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Нарожных Калерия Даниловна

Место рождения

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарожных Данил

Мать: Нарожных Ольга Федоровна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Еремеев Николай Владимирович

Образование
Около 1930
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
киномеханик
Бракосочетание
1934

Муж: Еремеев Николай Владимирович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
До ?.10.1941
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
заведующая кинолабораторией во Дворце пионеров
Рождение ребёнка
12.01.1942

Сын: Еремеев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Еремеев Николай Владимирович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Около 1948
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
народный судья Железнодорожного народного суда 1-го участка города Ростова-на-Дону
Смерть
Около 1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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