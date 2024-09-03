Нарожных Калерия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарожных Данил
Мать: Нарожных Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Еремеев Николай Владимирович
Образование
Около 1930
киномеханик
Бракосочетание
1934
Работа или профессия
До ?.10.1941
заведующая кинолабораторией во Дворце пионеров
Рождение ребёнка
12.01.1942
Сын: Еремеев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Еремеев Николай Владимирович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Около 1948
народный судья Железнодорожного народного суда 1-го участка города Ростова-на-Дону
Смерть
Около 1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область