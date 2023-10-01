Еремеева Альбина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.2023
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квартовкина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Квартовкин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квартовкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Квартовкин Владимир Константинович
Смерть
?.10.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область