Еремеева Альбина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Альбина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еремеев Николай Владимирович

Мать: Нарожных Калерия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квартовкин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квартовкина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Квартовкин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квартовкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Квартовкин Владимир Константинович

Смерть
?.10.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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