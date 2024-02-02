Квартовкин Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квартовкин Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Альбина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квартовкина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Еремеева Альбина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квартовкина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Еремеева Альбина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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