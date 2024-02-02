Квартовкин Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квартовкина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Еремеева Альбина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квартовкина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Еремеева Альбина Николаевна
Смерть
Неизвестно