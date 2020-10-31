Еремеев Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1942
Дата смерти31.10.2020
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1942
Образование
С 1959 по 1964
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
окончил физический факультет Ростовского государственного университета по специальности "физика атомного ядра"
Работа или профессия
С 1965 по 2000
работал в Морском гидрофизическом институте Академии наук - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, учёный секретарь (1975-1980), заместитель директора (1980-1985), директор (1985-2000)
Получение учёной степени
1988
доктор физико-математических наук тема диссертации "Океанографические трассеры: моделирование динамики, параметризация переноса, практические приложения" (по специальности «геофизика — физика моря")
Награда
1989
получил премию имени академика В.И.Вернадского в области геологии, геохимии, геофизики и гидрохимии - за результаты исследования механизмов переноса веществ и физико-химического фракционирования приме... Показать все
Работа или профессия
С 1994
член Комиссии по делам ЮНЕСКО МИД Украины
Работа или профессия
С 1997
академик Национальной академии науки Украины по специальности "океанология"
Работа или профессия
С 2000 по 2015
директор Института биологии южных морей имени А.О.Ковалевского Национальной академии наук Украины
Награда
2000
лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (в составе коллектива) - за цикл работ "Региональная океанология: со- стояние среды и минерально-сырьевые ресурсы Атлантического, Индий... Показать все
Награда
2003
получил звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины
Награда
2007
получил государственную награду Украины - Орден "За заслуги" III степени
Награда
27.02.2008
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники - за создание и внедрение многокомпонентной системы получения достоверных данных экологического диагноза и прогноза окраинны... Показать все
Смерть
31.10.2020
Киев, Киевский уезд