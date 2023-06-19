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Иванова Елена Дмитриевна

Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.10.1899

Сын: Еремеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Еремеев Владимир Григорьевич

Коснары, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Владимир Григорьевич

Смерть
1944
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область