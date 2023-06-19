Иванова Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1899
Сын: Еремеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Еремеев Владимир Григорьевич
Коснары, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область