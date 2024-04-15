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Соскин Борис Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Соскин Федул Павлович

Мать: Соскина ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Соскин Афанасий Борисович

Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Соскин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соскин Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Соскин Ефим Борисович

Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соскина Агафья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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