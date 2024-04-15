Соскин Борис Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Соскин Федул Павлович
Мать: Соскина ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Соскин Афанасий Борисович
Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Соскина Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соскина Агафья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно