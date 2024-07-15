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Соскина Агафья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соскин Борис Федулович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Соскин Афанасий Борисович

Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Соскин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соскин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Соскин Ефим Борисович

Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович

Смерть
Неизвестно

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