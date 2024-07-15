Соскина Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1832
Сын: Соскин Афанасий Борисович
Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Соскин Борис Федулович
Смерть
Неизвестно