Соскина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена Федуловна
Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Федуловна
Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович
Смерть
До 1834