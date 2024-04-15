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Соскина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Соскин Дмитрий Федулович

Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Соскин Никита Федулович

Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Соскин Борис Федулович

Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена Федуловна

Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Федуловна

Отец ребёнка: Соскин Федул Павлович

Смерть
До 1834
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