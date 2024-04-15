Соскин Федул Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Соскина ?
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Соскина ?
Место жительства
После 1805
Место жительства
До 1805
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Соскина ?
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена Федуловна
Мать ребёнка: Соскина ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Федуловна
Мать ребёнка: Соскина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1843