Соскин Федул Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоскин Федул Павлович

Соскин Федул Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Соскин Дмитрий Федулович

Мать ребёнка: Соскина ?

Рождение ребёнка
1804

Сын: Соскин Никита Федулович

Мать ребёнка: Соскина ?

Место жительства
После 1805
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
До 1805
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Соскин Борис Федулович

Мать ребёнка: Соскина ?

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена Федуловна

Мать ребёнка: Соскина ?

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Федуловна

Мать ребёнка: Соскина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соскина Прасковья Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close