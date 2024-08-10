Доминика Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1883
Сын: Замараев Филип Андрианович
Отец ребёнка: Замараев Андриан Григорьев
Восприемник Ппов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&pageNum=2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1888
Сын: Замараев Евфимий Андрианович
Отец ребёнка: Замараев Андриан Григорьев
Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Воспримник Попов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&archiv... Показать все
Смерть
Неизвестно