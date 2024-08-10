Доминика Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доминика Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Андриан Григорьев

Рождение ребёнка
12.11.1883

Сын: Замараев Филип Андрианович

Отец ребёнка: Замараев Андриан Григорьев

Восприемник Ппов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&pageNum=2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1888

Сын: Замараев Евфимий Андрианович

Отец ребёнка: Замараев Андриан Григорьев

Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Воспримник Попов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&archiv... Показать все
Смерть
Неизвестно

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