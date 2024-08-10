Замараев Андриан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамараев Андриан Григорьев

Замараев Андриан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замараев Григорий

Мать: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доминика Архиповна

Рождение ребёнка
12.11.1883

Сын: Замараев Филип Андрианович

Мать ребёнка: Доминика Архиповна

Восприемник Ппов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&pageNum=2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1888

Сын: Замараев Евфимий Андрианович

Мать ребёнка: Доминика Архиповна

Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Воспримник Попов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&archiv... Показать все
Смерть
09.04.1908
https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&pageNum=2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&archiveId=41b324e2-99bb-4ef8-87ae-4... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.