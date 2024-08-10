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Замараев Филип Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1883

Отец: Замараев Андриан Григорьев

Мать: Доминика Архиповна

Восприемник Ппов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&pageNum=2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0... Показать все
Бракосочетание
20.07.1908

Жена: Преловская Елена Николаевна

Тыреть 2-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Лука Гри горьев Замараев Попов Михаил Авксентиевич - после этого уезжает в Коротково????? https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&pageNum=1&dateFro... Показать все
Смерть
Неизвестно

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