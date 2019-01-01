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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Перегуде Каспере Станиславовиче, ссыльно-поселенце селения Заларинского Заларинской вол. Балаганского у. Иркутской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
324Заларинсное с. вол. пр.крестьяне1208
324Заларинсное с. вол. пр.поселенцы375
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
В одноименном селении
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13433Заларираб.посёлок53°33'102°31'N-48-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
25608151051рп Заларирабочий поселок