рабочий посёлок Залари, рабочий посёлок Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Залари

Заларинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Иркутской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Перегуде Каспере Станиславовиче, ссыльно-поселенце селения Заларинского Заларинской вол. Балаганского у. Иркутской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Заларинская волость
324Заларинсное с. вол. пр.крестьяне1208
324Заларинсное с. вол. пр.поселенцы375

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Балаганский округ, Заларинская волость
В одноименном селении

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Заларинский район
13433Заларираб.посёлок53°33'102°31'N-48-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Заларинский муниципальный район, Заларинское городское поселение
25608151051рп Заларирабочий поселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close